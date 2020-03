Stiri pe aceeasi tema

- Premierii ungar, polonez, slovac si ceh au salutat miercuri eforturile Greciei pentru oprirea afluxului de migranti in Europa in urma deciziei Turciei de a-si deschide frontiera de vest, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Mii de migranti s-au adunat la frontiera cu Grecia de cand presedintele…

- Fortele de ordine grecesti au impiedicat peste 24.000 de migranti sa intre ilegal in Grecia dinspre Turcia, dintre care 183 au fost arestati, a declarat marti premierul Kyriakos Mitsotakis, in timpul unei vizite la punctul de frontiera Kastanies impreuna cu oficiali europeni, printre care presedinta…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a avertizat sambata, intr-o declarație de presa, ca Uniunea Europeana “observa cu preocupare” creșterea numarului de migranți care, fara a fi supusi vreunui control, se indreapta din Turcia spre frontierele rasaritene, catre Grecia și Bulgaria. Agenția…

- Presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen afirma ca urmareste indeaproape si cu ingrijorare situatia la frontiera externa a UE cu Turcia, dand asigurari ca Grecia si Bulgaria - care se confrunta cu un val de migranti proveniti din Turcia - au intregul sprijin al UE, conform News.ro.”Prioritatea…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Sase migranti au fost gasiti morti din cauza frigului in ultimele zile in regiunea Evros, la frontiera Greciei cu Turcia, a anuntat marti Pavlos Pavlidis, medicul legist al spitalului din Alexandroupolis insarcinat cu autopsii, relateaza AFP. Cei sase migranti, doua femei africane si patru…