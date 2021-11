Stiri pe aceeasi tema

- 35 de persoane au incercat sa treaca ilegal granița dinspre Belarus spre Lituania, informeaza Serviciul de Graniceri de Stat Lituanian (SOGGL). Seful serviciului, Rustamas Lyubayevas, a declarat pentru postul de televiziune de stat LRT ca migrantii nu au fost lasati sa intre in tara si ca…

- Kremlinul s-a declarat preocupat marti de evenimentele de la granita dintre Belarus si Polonia, unde se aduna migranti in incercarea de a ajunge pe teritoriul Uniunii Europene, si i-a laudat pe specialistii belarusi pentru ceea ce a calificat drept munca lor responsabila, relateaza Reuters, potrivit…

- De luni de zile, grupuri de migranți sunt victimele tensiunilor intre Polonia, care nu dorește intrarea migranților ilegali pe teritoriul sau, și Belarus, care incurajeaza valul de migranți catre Uniunea Europeana via Polonia. Este modalitatea prin care regimul de la Minsk a ales sa raspunda sancțiunilor…

- Prefectura Suceava a transmis astazi situația cu privire la vaccinarea anti-covid a personalului angajat in cadrul serviciilor publice deconcentrate, structuri ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului Suceava și agenți economici ce asigura servicii de utilitate publica. Din…

- Polonia a mobilizat aproape 6.000 de militari la frontiera cu Belarus, in cadrul masurilor de securitate aplicate pentru oprirea imigrantilor extracomunitari care incearca sa ajunga in spatiul Uniunii Europene, informeaza agentia Reuters, conform blacknews.ro . In ultimele zile, numarul militarilor…

- Politia de frontiera din Polonia a inregistrat peste 3.200 de tentative ilegale de trecere a frontierei din Belarusul vecin de la inceputul lui septembrie, dintre care 238 numai joi, a declarat vineri un purtator de cuvant pentru agentia poloneza de stiri PAP, relateaza DPA potrvit Agerpres. Intre…

- Armata poloneza trimite militari si vehicule catre frontiera de est, ca reactie fata de exercitiile militare Zapad-2021 de saptamana aceasta ale Rusiei si Belarusului, relateaza Euronews, potrivit news.ro. Aceste manevre au loc in contextul unor tensiuni intre Moscova si statele membre NATO,…

- Peste 10.000 de migranti proveniti din tari devastate de razboi se afla in prezent in Belarus in speranta ajungerii in Uniunea Europeana (UE), a estimat luni politia de frontiera poloneza (SG), transmite DPA. Potrivit sefului SG, generalul-maior Tomasz Praga, regimul de la Minsk condus…