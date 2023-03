Stiri pe aceeasi tema

Autoritațile au luat masuri de securitate suplimentare pe șantierul centralei nucleare de la Akkuyu, in Turcia. Unitatea nu a fost avariata de cutremur, a anunțat constructorul.

Reprezentantii AIEA au sosit la centrala nucleara din sudul Ucrainei in cadrul unei misiuni de monitorizare. Expertii straini in materie de securitate nucleara vor ramane la centrala pana la sfarsitul ostilitatilor din Ucraina, anunta Ukrinform, citat de news.ro.

Plafonarea preturilor la energie pentru perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 va fi aplicata automat pentru clientii casnici, in functie de consumul lunar inregistrat, fara a fi nevoie sa intreprinda vreun demers, cu exceptia anumitor categorii ce trebuie sa depuna cereri si declaratii pentru…

Armata rusa a atacat suburbiile orasului ucrainean Zaporijjia, in noaptea de miercuri spre joi. Potrivit secretarului Consiliului Local Zaporijjia, Anatoli Kurtev, rusii au lovit doua sate aflate la periferia centrului regional. Deocamdata, nu exista informatii suplimentare, informeaza Rador.

Rusia instaleaza un scut la centrala nucleara Zaporojie, din sudul Ucrainei, pentru protejarea deseurilor nucleare de bombardamente si drone, a declarat sambata un oficial instalat de Rusia, transmite Reuters.

Consumul final de energie electrica a totalizat, in primele zece luni ale acestui an, 43,203 miliarde kWh, fiind cu 6,4% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2021, in timp ce in economie s-a diminuat cu 5,6%, informeaza Institutul National de Statistica (INS), intr-un comunicat.

Oamenii de știința americani au anunțat o mare descoperire in eforturile privind producerea de energie electrica prin intermediul fuziunii nucleare, una dintre marile borne științifice, relateaza Rador.

O familie din Kent a ramas fara bani in cont, dupa ce a fost anunțata ca datoreaza aproape 1 milion de lire sterline furnizorului de energie electrica și ca i s-au prelevat din cont 80.000 de lire sterline prin debit direct.