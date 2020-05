Stiri pe aceeasi tema

- Medicii povestesc ca femeia a ajuns la spital cu simptome specifice de coronavirus. Imediat, i-au fost recoltate probe. Desi medicii au vrut s-o interneze, pacienta a plecat acasa. Dupa pranz rezultatul testului a venit, era pozitiv. A fost anuntat DSP-ul, familia si a fost adusa in cursul…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, Teodor Ferariu, a fost suspendat din functie, incepand de miercuri, in baza unui ordin al ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, se arata intr-o informare de presa transmisa de Centrul Judetean de Comunicare coordonat de Institutia prefectului. Potrivit…

- Un barbat din Faget, care avea și alte afecțiuni, a murit, in urma complicațiilor provocate de coronavirus, la Spitalul Municipal “Dr. Teodor Andrei” din Lugoj. Dupa cum a anunțat Direcția de Sanatate Publica Timiș, barbatul, in varsta de 54 de ani, s-a prezentat la Spitalul Clinic Județean…

- Un barbat din Comrat a ajuns la spital in stare grava dupa ce a fost injunghiat de un amic de pahar. Incidentul a avut loc in 25 aprilie, iar oamenii legii au fost alertati de medicii de la salvare.

- O femeie in virsta de 54 de ani, din Neamt, confirmata cu COVID 19 la doua saptamini dupa ce i-au fost recoltate probele, a decedat pe 5 aprilie. Numarul deceselor la nivel national a ajuns la 168. “Deces 163 Barbat, 86 ani din jud. Botoșani. Internat in data de 23.03.2020 in SCUJ Botoșani in […]…

- O echipa formata din 16 medici, asistenti medicali si infirmieri de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ din Iasi asigura in aceasta perioada urgentele de la Spitalul Judetean Suceava, redeschis aseara, a anuntat astazi coordonatorul regional UPU-SMURD, prof.univ.dr. Diana…

- Secția de Primiri Urgențe de la un spital din Filiași, județul Dolj, a intrat in carantina dupa ce angajații au intrat in contact cu un pacient confirmat cu coronavirus. 23 de persoane sunt acum izolate la domiciliu.