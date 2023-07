Stiri pe aceeasi tema

- La 6 zile de la lansare, in sistemul bursei s-au cumulat ordine ale investitorilor individuali pentru achiziția unui numar de 50,5 milioane acțiuni Hidroelectric a (H20), reprezentand o suprasubscriere de 4,3 ori a tranșei aferente, care depașește un milliard de euro. Compania Magazin Universal din…

- Vineri, 23 iunie, a demarat mult-așteptata oferta publica de subscriere de acțiuni Hidroelectrica la BVB - investitorii de retail au subscris peste 3.4 milioane de acțiuni, in valoare de aproximativ 77 milioane Euro.TradeVille, liderul pieței de retail din Romania, anunța 1520 clienți noi…

- Hidroelectrica face un pas important pentru listarea la Bursa de Valori București (BVB). Fondul Proprietatea, acționar minoritar, a anunțat joi noapte ca scoate la vanzare 17% din pachetul deținut, de aproape 20%, adica 78 milioane acțiuni, scrie Economedia.Intervalul de preț este de 94 – 112 lei per…

- Hidroelectrica SA, principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de productie 100% din surse regenerabile si unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, a anuntat vineri aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) si publicarea…

- ”Listarea la Bursa a Hidroelectrica! O noua promisiune indeplinita in Energie, alaturi de multe altele”, a scris, miercuri, pe Facebook, Virgil Popescu. Ministrul Energiei apreciaza ca ”listarea unui pachet minoritar, apartinand Fondului Proprietatea, fara ca statul roman sa-si diminueze cota cu o singura…

- Esecul listarii Agricover Holding, printr-o oferta publica initiala stabilita la maximum 416 mil. lei si derulata intre 4 si 16 mai 2023 la Bursa de la Bucuresti, a transmis un semnal de alarma in piata, avand in vedere ca ceea ce ar fi putut fi cea mai mare oferta de listare din Europa Centrala si…

- Fondurile de pensii Pilon II se pregatesc sa devina in mod direct al doilea cel mai mare actionar al Hidroelectrica, dupa statul roman: pot lua pana la 18% din companie in IPO-ul (oferta publica inițiala) care debuteaza in curand la Bursa de la Bucuresti, anunța Ziarul Financiar.In prezent fondurile…

- Gigantul energetic Hidroelectrica priveste in prezent catre fonduri de pensii cu 22 miliarde de dolari active pe masura ce se pregateste sa realizeze una dintre cele mai mari listari ale unei companii europene de energie regenerabila, scrie publicatia americana Bloomberg. Hidroelectrica a captat interesul…