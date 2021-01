Stiri pe aceeasi tema

- Cu nenumarate firme care se ocupa fiecare cu alta felie din salubrizarea Timișoarei, locuitorii orașului au la dispoziție in acest an doua modalitați sa scape de bradul impodobit de sarbatorile de Craciun. Fie sunt silitori și se duc cu el in spate sau in portbagajul mașinii, la centrele de colectare…

- Un autoturism parcat pe o strada din municipiul Botosani a fost distrus, in noaptea de marti spre miercuri, intr-un incendiu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, autoturismul era parcat pe strada Ion Pillat, iar in…

- Scene teribile au avut loc in plina strada, chiar pe trecerea de pietoni, in Buzau! Un tanar de 33 de ani a fost facut K.O. de a fost batut cu bestialitate chiar pe trecerea de pietoni de șoferul și pasagerul unei mașini. Totul s-a intamplat in seara de Craciun. Conform poliției, buzoianul…

- RESITA – Ne explica primarul Ioan Popa, dupa ce resitenii s-au aratat nemultumiti de faptul ca lucrarile de inaltare a trecerii de pietoni de la Mate-Fizica dureaza exagerat de mult! Gura targului vorbea, in ultimele zile, despre prea lungul termen alocat de municipalitate lucrarilor de inaltare a…

- A inceput demolarea cladirii vechi din Capitala, cu mozaic pe o fatada. Edificiul se afla pe bulevardul Constantin Negruzzi si nu este inclus in niciun registru al monumentelor. Acum un an, o companie de constructii a cumparat cladirea si planifica sa o renoveze, insa expertiza tehnica a stabilit ca…

- Înca patru strazi din centrul Clujului se vor moderniza, investițiile ridicându-se la 16 milioane de lei și vor fi aprobate de consilierii locali în ședința de saptamâna viitoare. Cei mai mulți bani se vor investi în modernizarea strazii…

- Șantierul existent pe strada Grigore Alexandrescu din Timișoara a prins din nou viața de cateva zile, dupa ce acolo nu mai fusese activitate cateva luni de zile. Acum, primaria anunța ca se va inchide circulația pe aceasta strada, in cursul zilei de joi, pentru dezafectarea unor stalpi de curent, care…

- Lucrarile Confort Urban pe strada Mihai Viteazu, din Constanta se apropie de final, transmit reprezentantii Primariei Constanta.In aceasta noapte se va turna asfalt pe tronsonul delimitat de strada Cuza Voda si bulevardul Ferdinand, traficul rutier fiind restrictionattotal pe segmentul de drum pe care…