La film în seara de Crăciun In seara de Craciun, TIFF Unlimited te invita, incepand cu ora 20:00, sa vizionezi o comedie pentru intreaga familie, gratuit, timp de 24 de ore. „Schimb de Moși I Craciunul familiei Andersen”, dupa o poveste norvegiana clasica de Craciun, de Alf Prøysen. Cel mai de succes film de familie din... The post La film in seara de Craciun appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

