La fiecare minut, o persoană migrează, în această ţară Din ce in ce mai multe persoane migreaza, in fiecare an, in Australia, iar Institutul australian de Statistica estimeaza ca, avand in vedere tendintele actuale, in trei ani, populatia acestei tari va ajunge la 26 de milioane de locuitori. Populatia australiana atinge in momentul de fata un record de 25 de milioane de locuitori. Motivul este ca tot mai multi oameni se muta in Australia, in fiecare an, au aratat ultimele date ale unui raport guvernamental. In fiecare minut, o persoana se stabileste cu traiul in Australia, ceea ce sporeste cererea de locuinte, transport, scoli si spitale, dar,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

