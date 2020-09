La fiecare 3 minute un copil este diagnosticat cu cancer Conform unei statistici ingrjoratoare a Ministerului Sanatații la fiecare trei minute, cineva este diagnosticat cu cancer de sange, iar ultima sansa de supravietuire poate fi un transplant de celule stem de la un donator strain. Pe de alta parte, circa 5% din populatia lumii este inscrisa in registrele donatorilor. Din pacate, procentul nu este la fel de ridicat la nivelul tarii noastre, din moment ce doar 0,33% din populatia Romaniei apare in acest registru. Lucrurile trebuie sa se schimbe, avertizeaza specialistii, pentru a avea o sansa la viata in cazul unui astfel de diagnostic. Cum putem… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

