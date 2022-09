La Festivalul Ceaunelor, fasolea cu ciolan a fost condimentatã cu resturile de prin farfurii (Video-FOTO) REPROBABIL..Atentat la sanatatea participantilor la Festivalul Ceaunelor de la Barlad! Desi manifestarea si-a inchis portile, impresiile despre actiunea Primariei, de culturalizare…culinara a localnicilor inca se mai impartasesc printre participanti. Astfel, au iesit la iveala lucruri revoltatoare despre modul in care mancarea a fost servita participantilor. Resturile au fost reciclate si servite in conditii improprii pentru […] Articolul La Festivalul Ceaunelor, fasolea cu ciolan a fost condimentata cu resturile de prin farfurii (Video-FOTO) apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene… Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- DOCUMENTARE PREMIATE… Muzeul „Vasile Parvan” Barlad va invita la un nou film din cadrul proiectului KineDok powered by One World Romania, editia a 8-a. Duminica, 18 septembrie, incepe cea de-a opta editie a programului european KineDok powered by One World Romania cu multipremiatul documentar O noua…

- BANI DE LA BUGET… Trei Biserici și tot atatea asociații au depus proiecte pentru obținerea de finanțari nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitați non profit de interes local. Astfel, la ședința CLM Barlad, consilierii locali vor analiza cererile Parohiilor Sf. Andrei, Domneasca I…

- IN AȘTEPTARE… Dupa mai bine de 3 ani de cand un scandal de zile mari avea sa se petreaca in comunitatea rroma din Barlad, magistrații Curții de Apel au ajuns la finalul dosarului dar au decis amanarea pronunțarii care ar fi trebuit sa fie data ieri. Abia luna viitoare cei 10 inculpați din dosar vor…

- In curtea purtatorilor de epoleti de la Vaslui e o viermuiala mare de tot, de cand a fost adus de la Barlad prietenul interlopilor. Acesta, cei drept, si-a facut bine treaba si acum pofteste mai sus. E si normal, fiindca si-a atins targhetul. A umplut Vasluiul de droguri, curvele merg la export pe banda…

- ANCHETA CONTINUA… Cei cinci zmei care au batut crunt doi jandarmi din Barlad raman in arest preventiv. Decizia apartine instantei Tribunalului Vaslui, care a judecat apelul facut de batausii care i-au calcat in picioare pe cei doi jandarmi pe 9 august, in fata Clubului Obsession. Instanta a respins…

- EXAMEN… Emoții mari pentru absolvenții clasei a XII-a, care nu au reușit sa ia BAC-ul din prima. Astazi va incepe o noua sesiune, cea de toamna. In județul Vaslui, sunt 663 de candidați inscriși, care vor susține examenul in doua centre: Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” Barlad și Liceul “Ștefan Procopiu”…

- EȘEC… Unul dintre medicii indragiți din Spitalul Huși, Doina Ojog, specialist ORL, a parasit instituția și, din prima zi a lunii august, s-a alaturat prin transfer echipei medicale a Spitalului municipal „Elena Beldiman” din Barlad, unde a fost primita cu brațele deschise. Mutarea este cu atat mai surprinzatoare,…

- Pe 1 iulie a.c., polițiști din cadrul Compartimentului de Analiza și Prevenire a Criminalitații, impreuna cu reprezentanți din cadrul Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui și cu reprezentanți din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui au desfașurat activitați informativ-preventive…