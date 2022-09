Stiri pe aceeasi tema

- La Fantana, furnizor de servicii de aprovizionare cu apa in sistem watercooler si purificator, a anuntat ca investeste doua milioane de euro intr-o linie de imbuteliere automatizata la Talmaciu, judet Sibiu. Investitia va eficientiza procesul de imbuteliere a apei in doua tipuri de ambalaj – apa…

- nmdInca o investiție surpriza in Romania. Unul dintre liderii de pe piața business-to-business de servicii de apa din țara noastra, cu sediul in București, vrea sa iși creeze o linie de imbuteliere de apa, de data aceasta complet automatizata. Lucrarile vor avea loc la fabrica firmei din orașul Talmaciu,…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi are in plan o investitie de 200 milioane de lei pentru doua noi fabrici de unde ar putea iesi produse sterile si produse topice sterile „made in Romania". Pentru jumatate din investitie, compania a solicitat ajutor de stat (85 milioane de lei), insa cererea…

- Compania aeriana Wizz Air va gazdui 21 de evenimente de recrutare, in lunile august si septembrie, in sapte orase din Romania pentru a angaja, pana la finalul acestui an, o suta de noi insotitori de zbor. Potrivit unui comunicat de presa al operatorului aerian, transmis marti AGERPRES, cate patru sesiuni…

- In ultimii ani ne-am bucurat sa constatam o creștere considerabila in dreptul clienților care iși cauta o casa de vanzare in Sibiu . Contextul pandemic, nevoia tot mai mare a oamenilor de spațiu și de libertate , dar și goana dupa liniște și aer curat, tot acest mix a modificat nevoia clienților. Aceștia…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a anuntat ca va face o vizita in SUA, saptamana viitoare, deoarece Romania doreste sa mai construiasca doua reactoare nucleare. Discutiile vor viza acest aspect precum si finalizarea procedurilor de finantare pentru cele doua reactoare nucleare, a mai spus liberalul.…

- ”Grupul Zacaria, cel mai mare dezvoltator de spatii logistice din Sibiu, va deschide anul viitor un parc de retail in Cisnadie, Sibiu, in urma unei investitii de peste 11 milioane de euro. Zacaria Retail Park Cisnadie va ocupa o suprafata inchiriabila de 9.000 de metri patrati si va veni cu un mix atractiv…