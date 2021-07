La eveniment a participat si Garda de Coasta: Perchezitii in mai multe judete. Cercetati pentru trafic de migranti (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, politistii au ridicat, in vederea indisponibilizarii, 840 de grame de cannabis, 1.350 de grame de substanta cu efect psihoactiv, 7.600 de lei, precum si un instrumentar de preparare a substantelor cu efect psihoactiv, a transmis IPJ Constanta. La data de 27 iulie a.c., politistii Brigazii de…

- Politistii antidrog din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. au prins in flagrant delict, in Capitala, doi barbati, in timp ce transportau un colet, in care erau disimulate 3,2 kilograme de substante psihoactive.

- In cursul zilei de ieri, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta Serviciul de Combatere a Criminalitatii Informatice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au efectuat 57 de perchezitii domiciliare, la persoane banuite de furt, frauda informatica…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Calarași și București, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Calarași, au efectuat, ieri, 12 percheziții, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in trafic de persoane și trafic de minori. La data de 8 iunie a.c., polițiștii…

- FOTO| Percheziții la Cluj, la persoane banuite ca ar fi procurat, pus in vanzare, comercializat droguri. La acțiune au participat și polițiștii din Alba Astazi, 19 mai, 11 persoane au fost reținute preventiv, pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate in fața magistraților pentru dispunerea masurilor…

- Polițiști ai structurilor de combatere a criminalitații organizate din Alba, Cluj și din Mureș, coordonați de procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au efectuat miercuri 26 de percheziții domiciliare, in municipiul Cluj-Napoca si in comunele Floresti si Baciu. Au fost percheziționate locuințele…

- Procurorii Serviciului Teritorial Iasi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Iasi impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Biroului de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Iasi au efectuat, miercuri,…

- "Astazi, 19 mai, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Iasi, au efectuat 6 perchezitii domiciliare, in judetele Iasi si Tulcea, la locuintele unor persoane banuite de trafic de minori, trafic de persoane si proxenetism. Din cercetari…