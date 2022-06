La Evaluarea Națională, după contestații, 84 de note au crescut la limba română și 36 la matematică! REZULTATE FINALE… Rata de promovare la Evaluarea Naționala in județul Vaslui ramane aceeași și dupa contestații – 77.09%. Potrivit rezultatelor finale publicate ieri pe platforma evaluare.edu.ro, mai bine de trei sferturi din notele contestate au fost schimbate, insa acest lucru nu s-a reflectat in promovabilitate. Din cele 175 de cereri de recorectare a lucrarilor, 78 […] Articolul La Evaluarea Naționala, dupa contestații, 84 de note au crescut la limba romana și 36 la matematica! apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

