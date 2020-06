Stiri pe aceeasi tema

- N.D. Dintre cei peste 7000 de elevi, de la nivel national, care vor primi bani de la stat pentru achiziționarea unui calculator nou, 153 sunt din Prahova. Ordinul Ministerului Educatiei si Cercetarii care vizeaza aceasta posibilitate a fost publicat recent in Monitorul Oficial, actul normativ prevazand…

- In urma cu cateva ore, Spynews.ro a lansat bomba! Paparazzii noștri au surprins-o pe fosta ispita de la „Insula Iubirii” in ipostaze tandre cu Marian Aliuța, fostul fotbalist care are acasa soție și trei copii. Focoasa bruneta a facut primele declarații despre „incident” la Antena Stars!

- Celebrul tenor italian Andrea Bocelli, dar si intreaga lui familie, s-au infectat cu noul coronavirus. Ei au fost bolnavi in urma cu doua luni, dar artistul a facut dezvaluirea abia acum, dupa ce toti s-au vindecat.

- Antrenorul de gimnastica Octavian Bellu a fost surprins de fotoreporteri in oraș, langa o patiserie. In imagini este surprins și cum femeile nu ezita sa flirteze cu acesta nici acum. Octavian Bellu, surprins in oraș Celebrul antrenor nu iși refuza nicio pofta culinara, drept dovada sunt imaginile surprinse…

- Celebrul interlop ieșean Adrian Corduneanu și-a adunat prietenii și a facut o petrecere de zile mari, in plina stare de urgența, ignorand prevederile ordonanței militare. Totul a fost transmis live pe Facebook.Adrian Corduneanu, poreclit „Beleaua” aorganizat, luni, o petrecere de zile mari. Interlopul…

- Pandemia de coronavirus nu poate alunga din familia lui Samir Regep unul dintre cei mai cunoscuti si mai respectati antrenori de arte martiale din Constanta pasiunea pentru sport si pentru Kempo. Chiar daca, momentan, din pricina restrictiilor, nu mai poate lucra cu elevii sai la sala, Sam tine legatura…

- Horia Moculescu a fost transportat la unitatea medicala pentru a fi testat pentru coronavirus, dupa ce a avut stari de rau si febra. Rezultatele vor ajunge in cursul zilei de astazi, potrivit Huff.ro. Compozitorul a declarat recent ca a stat in izolare de cand a inceput pandemia de coronavirus,…

- Daniel Pancu nu se neglijeaza nicio secunda! Fostul fotbalist de la Rapid face sport și pe timp de pandemie, insa, nu oricum, ci cu.. baxurile de apa! Stai sa vezi cum l-au surprins paparazzii Spynews.ro!