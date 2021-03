Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Campean și alți lilberali au fost sambata la o acțiune de impadurire in zona montana a orașului Talmaciu. In pozele de pe paginile de Facebook ale liberalilor se vede cum in mai multe situații nu respecta regulile de distanțare…

- Zeci de persoane au format, luni, o coada ce se intinde pana in trafic, in strada, la centrul de vaccinare din incinta Romexpo. Oamenii nu au mai ținut cont de regulile de distanțare și s-au imbulzit la intrarea in centru, conform imaginilor și informațiilor publicate de antena3.ro. De asemenea, aglomerație…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, miercuri, principiile noii legi a salarizarii, la care se va lucra anul acesta, urmand ca ea sa fie adoptata din 2022. Unitatea in privința salariului in plata, care se va calcula pentru toate categoriile socio-profesionale. Salariile se vor raporta la nivelul…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, n-a avut incotro și a trebuit sa renunțe vineri, 12 martie, la mașina de serviciu, pentru campania colegului de la Mediu, “Vinerea Verde”. “Vinerea Verde” isi propune ca, pana la sfarsitul acestui an, cel putin unul din patru angajati sa vina in ultima zi lucratoare…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat, joi, in cadrul unei conferințe de presa, ca sunt 120.000 de persoane care cumuleaza pensia cu salariul, la acest moment, in țara noastra. Dintre acestea, peste 35.000 primesc salariu de la stat, astfel ca vor avea de ales un singur venit, atunci cand va fi…

- Raluca Turcan și-a pus in cap procurorii, dupa ce a spus ca magistrații și angajații din sanatate primesc sporuri de pana la 85% din salariu. Parchetul General a trimis un comunicat in care arata ca legea spune ca sporurile nu pot depași o treime din salariile de baza. “Insa sunt categorii ocupaționale…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a anunțat intr-o conferinta de presa ca incepe evaluarea dosarelor din sistemul public de pensii din Romania. Procedura ar fi trebuit demarata inca din octombrie 2019, asa cum prevede art. 157, alin. 2, din Legea 127 publicata in Monitorul Oficial in 9 iulie 2019.…