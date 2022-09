„Fie și prin aceasta zestre ințelegem ca da, exista un viitor, exista o reala speranța catre o redeșteptare a romanilor, spre aducere-aminte de cei doi voievozi care au anticipat ca omenirea se va reintoarce cu fața catre tot miracolul de sub ochii ei ca și spre cel de dincolo de vedere, catre Marea Noastra Zestre din inceputuri, moment in care vom masura toate jertfele lasate de noi toți, la vamile devenirii noastre!” (Florin Horvath) Florin Horvath s-a nascut la 1 mai 1945, localitatea Hateg, judetul Hunedoara. A absolvit studiile liceale in iulie 1963, la Liceul Emerit „George Cosbuc” din Bistrita.…