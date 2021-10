La ediţia din 2022 a concursului Eurovision din Italia vor participa 41 de ţări La concursul Eurovision, care se va desfasura in luna mai anul viitor la Torino, nordul Italiei, vor participa 41 de tari, au declarat miercuri organizatorii, relateaza AFP. Cele 39 de tari care au participat la competitie in acest an vor fi din nou prezente, de data aceasta alaturi de Muntenegru si Armenia, a caror ultima participare dateaza de la editia din 2019, a anuntat Uniunea Europeana de Radio si Televiziune (EBU), care organizeaza evenimentul. Intr-un comunicat, EBU, cu sediul la Geneva, a declarat ca din cele 41 de tari, 36 se vor confrunta in cele doua semifinale. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

