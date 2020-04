Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ajuns la 3.864 de cauzuri de coronavirus, dupa ce in ultimele 24de ore au fost confirmate alte 251 de imbolnaviri. Dintre persoanele pozitive,374 au fost declarate vindecate și externate. O treime din cazuri decoronavirus din Romania sunt in județul Suceava.148 de persoane au murit din cauza…

- Un numar de 2.738 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). De la ultima informare transmisa de GCS au fost inregistrate alte 278 de cazuri noi de imbolnavire. Dintre persoanele infectate, 267 au fost declarate…

- Intr-o informare transmisa autoritaților, Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in perioada 21 martie, ora 18.00 - 25 martie, ora 8.00, vremea se va raci accentuat in toata țara, devenind, treptat, deosebit de rece pentru ultima decada a lunii martie.ANM anunța ”racire accentuata, ninsori…

- Institutia Prefectului Prahova a anuntat, citand Agentia Nationala de Meteorologie, ca incepand de astazi vor intra in vigoare mai multe atentionari de vreme rea , inclusiv Cod rosu de vant in zonele inalte de munte, care vor fi valabile si pentru Prahova. Concret, județul Prahova se va afla sub…