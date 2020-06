La DSP BN NU se mai fac teste COVID 19, de 10 zile! Teste COVID 19, pe aparat RT PCR, se mai fac doar la Spitalul Județean de Urgența Bistrița. Situația persista de 10 zile. La DSP BN nu se mai fac, și s-ar putea sa mai dureze pana se vor relua. CARE e motivul: In Bistrița exista doua aparate RT PCR pentru teste COVID 19. Unul la Spitalul Județean de Urgența și unul la DSP BN. De 10 zile insa, teste pentru COVID 19 se fac doar la spital. ”La DSP BN, ultima zi de activitate de testare a fost 13 iunie. (..) au mai fost cateva teste facute in 22 iunie” au explicat, pentru Bistrițeanul.ro, reprezentanții Prefecturii Bistrița. Problema nu ar fi una… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

