Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Slobozia și-a gasit sfarșitul, intr-un mod tragic, noaptea trecuta. Omul circula pe șosea cu un ATV, iar intr-un moment de neatenție a pierdut controlul asupra direcței. Polițiștii au constatat ca nu deținea permis.

- Specialiștii buzoieni in criminalitate organizata au reușit astazi, in urma unor percheziții de amploare, destructurarea unei grupari infracționale specializata in trafic de persoane, proxenetism și spalare de bani, in urma unei cooperari cu autoritațile judiciare din Spania, Germania, Marea Britanie.…

- Zece persoane au fost duse la audieri, iar fata de patru dintre ele a fost luata masura controlului judiciar, in urma a cinci perchezitii facute de politistii si procurorii DIICOT Timisoara, in judetul Hunedoara, la membrii unei retele de trafic de persoane si proxenetism. Potrivit unui comunicat…

- Potrivit IPJ Brașov, in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17.00, la intersecția strazii 13 Decembrie cu strada Zaharia Stancu a avut loc un eveniment rutier soldat doar cu pagube materiale. In fapt, un barbat, in varsta de 29 ani, care conducea un autovehicul pe str. 13 Decembrie din municipiul…

- Un roman a fost lasat fara Mercedes-ul de lux, in Anglia, iar zeci de romani au felicitat poliția engleza ca i-au luat mașina. Autoturismul inmatriculat in Satu Mare are volan pe dreapta, iar proprietarul e rezident in Marea Britanie. The post Roman lasat fara Mercedes-ul de lux, in Anglia. Polițiștii,…

- Doi buzoieni au fost reținuți pentru proxenetism, in urma unor percheziții efectuate marți de politistii de investigatii criminale. Cei doi ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre o tanara din Pogoanele iar faptele ar fi ajuns și la urechile oamenilor legii. „La data de 09 iunie a.c., politistii…

- Perchezitii la persoane banuite de proxenetism/ In urma celor doua percheziții efectuate, ieri, in Buzau, politistii de investigatii criminale au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați care ar fi inlesnit practicarea prostitutiei de catre o tanara. Politistii de investigatii criminale din Inspectoratului…

- Un copil de 8 ani a fost ranit grav, vineri seara, intr-un accident de circulație produs pe o strada din Slobozia, județul Ialomița, potrivit Mediafax.Din primele verificari ale polițiștilor, copilul de 8 ani ar fi traversat neregulamentar strada și a fost lovit de o mașina condusa de un tanar…