Stiri pe aceeasi tema

- Motiv nou de suparare pentru amatorii de pedalat din Arad, care au descoperit ca pista de pe Calea Bodrogului, care ofera acces in Padurea Ceala și in zona locuita IAS Mureș, se degradeaza in ritm foarte rapid. Asfaltul turnat pe dig se rupe in doua, iar pista pare ca o ia la vale. Pe toata lungimea…

- O pista de biciclete construita pe un dig din zona Padurii Ceala din Arad, in cadrul unui proiect finantat cu 5,5 milioane de lei de bugetul municipal, este foarte degradata la doi ani de la inaugurare, avand crapaturi mari pe o distanta de peste trei kilometri si existand riscul de a se supra. In timp…

- Un nou accident a avut loc pe pista de biciclete, intr-o zona aglomerata din orașul... The post Accident pe pista de biciclete! O femeie a fost lovita de un autoturism appeared first on Renasterea banateana .

- Consilierii de probatiune din cadrul Serviciului de Probatiune (SP) Bucuresti anunta ca au intrat in greva generala, azi, 18 iulie, alaturi de angajatii serviciilor de probatiune din alte sase judete, precum Arad, Brasov, Cluj, Galati, Ilfov, Timis si Vrancea. Totodata, consilierii de probatiune din…

- In urma cu putin timp, un sofer din Constanta a fost surprins in timp ce intra cu autoturismul pe pista de biciclete, de pe bulevardul Tomis. Acesta venea dinspre Sala Sporturilor si a virat la dreapta, in loc sa vireze la stanga, conform indicatorului de circulatie, intrand pe contrasens In periplul…

- Un consilier general USR a spus ca pistele ar trebui amenajate pe trasee drepte, nu in zig-zag. „Stimata colega, haideti sa va explic ceva. Este foarte bine ce ati observat dumneavoastra, sunt de acord ca ele nu trebuie sa fie in zig-zag, dar la momentul acesta in care traim in acest oras…

- Pista de biciclete de pe str. Toporașilor din Alba Iulia a fost transformata, marți seara, in loc de parcare. Situația a fost surprinsa de un cetațean care a fotografiat mașina și a trimis imaginea pe adresa redacției ziarulunirea.ro. ”Nesimțire totala” – a scris acesta, indignat, gandindu-se, probabil,…

- Nereguli descoperite de comisarii Garzii de Medu Timiș, care au fost in control, in aceste zile, pe șantierul din zona Maraști. Nicolae Robu a reușit sa provoace un val de critici, in aceasta saptamana, dupa ce a spart pista dubla de biciclete de pe str. Al. I. Cuza, care leaga Piața Maraști de Piața…