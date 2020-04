Stiri pe aceeasi tema

- Marcek (37 de ani), care nu a fost prezent la pronuntarea sentintei, si-a recunoscut vinovatia in acest caz, care a generat proteste la nivel nationale si in cele din urma a dus la prabusirea guvernului in aceasta tara central-europeana cu 5,5 milioane de locuitori.Omul de afaceri slovac Marian Kocner,…

- Justitia din Pakistan a anulat pedeapsa cu moartea pronuntata in 2002 impotriva extremistului britanic condamnat pentru rapirea si asasinarea ziaristului american Daniel Pearl, informeaza joi Reuters si AFP. Pedeapsa lui Omar Sheikh, pe numele real Ahmed Saeed Sheikh, a fost comutata in sapte ani de…

- Justitia a fost lovita la randul sau de coronavirus, in conditiile in care procesul barbatului acuzat de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak si a logodnicei acestuia a fost suspendat, in cadrul masurilor menite sa previna propagarea coronavirusului, informeaza joi dpa. Procesul…

- Politia slovaca a arestat miercuri 13 judecatori si alte cateva persoane sub suspiciunea de coruptie, in cadrul unei operatiuni care potrivit media a avut legatura cu asasinarea de acum doi ani a jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, informeaza DPA si TASR.Omul de afaceri slovac Marian…

- Un partid anticoruptie a castigat alegerile parlamentare din Slovacia, la un an de la asasinarea unui jurnalist de investigatii, Jan Kuciak, si a logodnicei sale, dupa ce dezvaluise legaturile dintre oameni de afaceri si politicieni. Scrutinul s-a bucurat de o participare-record la urne, de 65%, potrivit…

- Mii de persoane au manifestat vineri in Slovacia, cu o saptamana inainte de alegerile generale, pentru a comemora moartea jurnalistului de investigatie Jan Kuciak, a carui asasinare in urma cu doi ani suscitase proteste masive si o criza politica in aceasta tara profund marcata de coruptie, potrivit…

- Mii de slovaci intentioneaza sa demonstreze vineri impotriva coruptiei, la exact doi ani de la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a logodnicei sale, Martina Kusnirova, si cu o saptamana inaintea alegerilor parlamentare din Slovacia, programate pentru 29 februarie, transmit TASR…

- Fostul șef al Interpol, Meng Hongwei, a fost condamnat la 13 ani și jumatate de închisoare în China, potrivit unui tribunal local, citat de Reuters.Presa de stat chineza spune ca fostul șef al Interpol, Meng Hongwei, și-a recunoscut vina în timpul unei audieri judecatorești…