Stiri pe aceeasi tema

- Un muncitor de la compania de salubrizare din Galați a murit dupa ce a fost strivit de autoutilitara condusa de colegul lui. Accidentul s-a produs sambata pe o strada din oraș in timpul serviciului.

- Un tanar de 21 de ani, din Barzava, a decedat pe loc, joi dupa masa, dupa ce a intrat cu motocicleta pe care o conducea intr-un autobuz condus de un barbat in varsta de 61 de ani. Momentul impactului a fost inregistrat de camerele de supraveghere din zona.

- Comunicat: „In primele 7 luni ale anului 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Dambovița au fost incadrate in munca Post-ul Peste 3700 persoane si-au gasit un loc de munca in primele 8 luni ale anului 2022, cu sprijinul AJOFM Dambovița…

- La data de 19 septembrie a.c., in jurul orelor 09:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Satu Mare au fost sesizați de catre o femeie, avand calitatea de asistent social, cu privire la faptul ca la sediul UPU Satu Mare s-a prezentat un barbat, de 53 de ani, din oraș Negrești Oaș, care sesiza…

- Muncitorul care a scapat cu viața a relatat ca deflagrația s-a produs in momentul in care colegul sau a intervenit la panoul electric, iar una dintre variante ar fi ca cel care a murit n-a intrerupt corect alimentarea cu energie electrica.In urma decesului, cercetarile au fost preluate de Biroul Morți…

- Inca un accident mortal cu victima pieton a avut loc in județul Suceava, in dimineața zilei de luni. A fost vorba din nou de deplasare imprudenta, pe mijlocul carosabilului și pe timp de noapte. Accidentul s-a produs in jurul orei 5.20, pe drumul județean din Baia.Din cercetarile poliției ...

- Un sofer de 80 de ani, din localitatea Gothatea, judetul Hunedoara, a provocat un accident rutier in judetul Arad in care au fost implicate trei masini. Atat barbatul, cat si un tanar de 22 de ani au fost raniti, iar o femeie, pasagera in masina batranului, a decedat. In urma testarii cu aparatul etilotest,…

- Un tanar de 17 ani este singurul supravietuitor al cumplitului accident rutier ce a avut loc pe 5 august in localitatea Cobadin. In imaginile surprinse de o camera de supraveghere din zona se observa cu tanarul coboara de pe locul din dreapta fata si pleaca. Martorii sustin ca adolescentul ar fi spus…