Stiri pe aceeasi tema

- Romanii ar putea plati de la 1 august mai mult pentru țigari, bauturi alcoolice, dar și pentru serviciile din turism, potrivit propunerilor de modificare a Codului Fiscal puse in dezbatere de Ministerul Finanțelor. „ Premierul a promis ca nu se cresc taxe in acest an. Daca va fi așa, inseamna ca orice…

- De luna viitoare, romanii se vor confrunta cu un nou val de scumpiri, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal. Primele care iși vor face efectul de la 1 august 2022 sunt majorarile de accize pentru alcool și tutun. Ministerul Finațelor Publice a publicat luni seara Codul Fiscal modificat (consulta-l…

- Un proiect de ordonanța de urgența prin care angajarile la stat vor fi suspendate de la 1 iulie, este pe ordinea de zi a ședinței de joi a Guvernului. Actul normativ prevede ca pana la finalul acestui an nu se mai fac concursuri.

- Guvernul vrea sa suspende, de la 1 iulie 2022 și pana la finalul acestui an, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritațile publice, pentru a reduce din cheltuieli și a se incadra in ținta de deficit, potrivit unui proiect de Ordonanța de…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat marți o a doua stare de urgența, de data aceasta susținand ca este necesar pentru a face fața consecințelor razboiului din Ucraina, in condițiile in care prima stare de urgența privind pandemia de coronavirus urma sa expire marțea viitoare, potrivit AFP. „Lumea…

- Prognoza pentru urmatoarele 4 saptamani: Cum vor fi primele zile de vara. Temperaturile la finalul lunii mai vor fi ușor mai ridicate decat cele obișnuite, iar precipitațiile vor fi deficitare.

- Guvernul a adoptat un act normativ care prevede masuri mai eficiente privind consolidarea seismica a cladirilor, inclusiv a cladirilor publice, cu finanțare nerambursabila și integrala, a anunțat ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila. „Romania este printre primele țari din Europa și printre primele zece…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul are asigurate fondurile pentru acordarea voucherelor de 50 de euro, o data la doua luni, pentru romanii cu venituri mici, urmand ca in acest sens sa fie creat cadrul legal pentru aplicarea masurii printr-o ordonanta de urgenta. ‘Avem bani pentru acele…