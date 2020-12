Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa,…

- Deși pandemia ne ține departe de cei dragi, crew-ul de content creators House of Talent și House of Talent by TRU și-au dat intalnire online pentru un nou single cu videoclip despre cea mai frumoasa și iubita sarbatoare a anului, Craciunul. Robe, Cezara Cristescu, Robert Dragomir, Cezara Grosu, Magdyz…

- Voltaj lanseaza joi, pe YouTube, single-ul "Doar pentru ea", o piesa de dragoste, care, dupa cum afirma solistul trupei, Calin Goia, este potrivita cu atmosfera de Craciun. "Am lansat o piesa noua si suntem in lucru cu videoclipul. Nu este ceva special de Craciun, este o piesa de dragoste,…

- Dupa succesul fulminant al piesei “Dance Monkey” ce a facut inconjurul planetei, artista australiana Tones And I revine cu un nou single, “Fly Away”, disponibil acum pe toate platformele de streaming. Piesa este acompaniata de un videoclip cinematic ce poate fi urmarit pe canalul sau de YouTube și marcheaza…

- Ai vazut-o la X Factor in urma cu trei ani, ai ascultat-o alaturi de Vanotek pe piesa “Cherry Lips”, o recunoști dintr-o mie de persoane, datorita look-ului neconvențional, iar acum asculți prima ei piesa solo – “5AM”. Mikayla Kachur este o tanara artista pe care trebuie sa o urmarești de acum inainte,…

- Dupa ce a cucerit inimile fanilor cu muzica aromana, Elena lanseaza o piesa de dragoste sensibila, ce subliniaza cele mai intense trairi și sentimente. „Vulnerabili” este un single ce dezvaluie o calatorie a inimii, in care sufletul devine „descoperit” in fața iubirii. Compus de catre Alex Pelin alaturi…

- Mereu cand este intrebata sa se descrie in cateva cuvinte, Alessiah raspunde ca „esențele tari se țin in sticluțe mici“, dar și ca este motivata, muncitoare si perseverenta. Cu siguranța, am putut mulți dintre noi sa remarcam aceste trasaturi de-a lungul anului 2020, cand artista a lansat patru single-uri,…

- Dupa super colaborarea cu The Motans pentru “Din trecut”, Alina Eremia revine cu single-ul “Noi”, cea mai noua piesa semnata de Alina Eremia. Cu un videoclip inedit, o poveste emoționanta și sincera, inspirat din cultura japoneza, in care firul roșu exprima doua suflete care se gasesc in aceasta viața,…