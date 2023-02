Stiri pe aceeasi tema

- APLAUDAȚI… Sportivii de la Liga de Est au urcat pe scena „Romanii au talent”. Aceștia au oferit o demonstrație de Taekwon-do ITF, reușind sa impresioneze publicul și jurații. „Suntem Clubul sportiv Liga de Est din Vaslui. Majoritatea sportivilor sunt componenți ai lotului național de Taekwon-do ITF,…

- MEDALIAȚI… Zilele trecute, la Piatra-Neamț, s-a desfașurat un puternic turneu de minifotbal, “Cupa Unirii” – ediția a III-a. Județul nostru a fost reprezentat de ASC Ivacec Vaslui (turneul Open) și Real Vaslui, la turneul Old-Boys, formații care au incheiat competiția pe podium. Campioana județeana…

- Baiețelul de 7 ani, care a recitat un monolog al lui Vlad Țepeș, s-a calificat direct in semifinala cu momentul sau impresionant. Rareș Prisacariu este din Botoșani și are o capacitate excepționala de memorare, recita din Eminescu, dar și proza sau monologuri și da adevarate lecții de patriotism. Este…

- Bivash Sardar și Sri Janak, din India, cei doi din grupul Bad Salsa, au impresionat cu dansul lor la Romanii au talent , sezonul 13. Smiley și Pavel Bartoș le-a oferit Golden Buzz și i-a trimis direct in semifinala emisiunii. Prima ediție a emisiunii Romanii au talent, sezonul 13, a fost plina de surprize…

- Vineri seara, 20 ianuarie, show-ul „Romanii au talent” a revenit la PRO TV cu sezonul 13. Jurații noului sezon sunt Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete, care s-au pregatit ca la carte pentru a-i intampina cum se cuvine pe concurenți. Pe langa participanți, Dragoș Bucur i-a uimit pe…

- OPRIT LA VAMA!… Polițiștii de frontiera din Albița au descoperit la controlul de frontiera și indisponibilizat pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Toyota C-HR care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Italia. Asfel, in data de 08 noiembrie a.c., in jurul orei 23.00,…

- DE BELEA… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie Republica Moldova, care a fost depistat conducand un autovehicul, deși nu avea acest drept. Avand tupeu mai mult decat prevede legea, in ziua de 24 noiembrie…