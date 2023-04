Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, aduce o serie de precizari importante despre Legea privind PREVENIREA separarii copilului de familie aratand ca in prezent asistam la o incercare de manipulare a opiniei publice din Romania pe tema acestui proiect de lege ”care iși propune sa previna,…

- In acest moment sunt aproximativ 10.000 de medici de familie in intreaga țara, insa problema este ca cei mai mulți sunt concentrați in marile orașe ale țarii.In foarte multe localitați nu exista nici macar un medic de familie. 420 de localitați se afla, practic, in aceasta situație, iar in alte 1000…

- Au hotarat sa stea in Romania ca sa fie mai aproape de casa. Și-au adus viața de dinainte de razboi in telefoanele mobile, pline cu poze. Nu pot uita nici acum cat de mare a fost panica atunci cand rușii au dat primele atacuri. Este povestea Nataliei și a surorii ei, Anastasia.

- Medicii de familie ar putea primi salarii mai mari cu 50%. Insa, ca acest lucru sa se intample, aceștia trebuie sa indeplineasca o anumita condiție. Noul contract cadru al CNAS pe 2023 prevede ca medicii de familie veniți intr-un sat sa incaseze , timp de sase luni, cu 50% mai mult decat cei care lucreaza…

- Duminica a inceput trist in Maramureș. La Ocna Șugatag o persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație in care au fost implicate 3 autoturisme. O alta viața curmata a fost aseara in Baia Mare, in intersecția de la RFN. In urma doar cu cateva minute o femeie a murit dupa ce mașina in care…

- Apar primele imagini video dupa seismul de 5,2 grade care a avut loc in Romania! Imaginile ai fost filmate in Romania, la Hațeg, in Hunedoara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Delia Matache este, fara indoiala, una dintre cele mai talentate și apreciate artiste din Romania. Urmarita de milioane de internauți pe rețelele sociale, vedeta iși ține fanii la curent cu tot ce se intampla in viața ei de zi cu zi. Recent, cantareața le-a povestit acestora ce pasiune secreta avea…

- Duminica, 29 ianuarie, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin apel de urgența cu privire la faptul ca pe strada Horea are loc un scandal in familie. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o minora de 15 ani și o femeie de 57 de ani, ambele din Baia Mare. Femeia…