La doar 12 ani, Cristian Ștefan Velciu a devenit dublu campion Național de Karting! Cel mai nou premiu caștigat in 2022 de catre Cristian Ștefan Velciu este la Circuitul Național de Karting. Micul pilot de karturi a luat locul 1 la clasa mini ROTAX, caștigator cu 45 de puncte, dupa etapa 6 a Campionatul Național de Karting 2022 (CNK). Aceasta etapa, ultima din campionat, s-a desfașurat in perioada 7-9 octombrie pe circuitul AMC Kart București, unde pilorul Cristian Velciu a urcat tot pe primul loc de pe podium. Pe langa titlul de Campion Național 2022 la clasa Mini ROTAX, pilotul a caștigat și Cupa Romaniei. Fara doar și poate talentul, dorința și tenacitatea sa de a caștiga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

