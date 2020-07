Stiri pe aceeasi tema

- Inca un focar de coronavirus a fost depistat, in Romania, la cel mai mare combinat de procesare a carnii din țara, aflat in județul Timiș. Au fost confirmate pozitiv cu noul coronavirus peste 90 de persoane, astfel ca s-a decis suspendarea activitații timp de o saptamana.

- Romania a batut miercuri recordul la cazuri noi depistate in 24 de ore - 555 - dupa mai multe zile in care numarul s-a invartit in jurul pragului de 400. Grupul de Comunicare Strategica va anunța joi la ora 13.00 cate cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Nu mai puțin de…

- In trei județe din Romana și in Capitala au fost confirmate peste 50 de cazuri de COVID-19 in ultimele 24 de ore. Aceasta, in condițiile in care Romania se confrunta cu cel mai mare numar de infectari de la debutul pandemiei – 555 in ultima zi.

- Pana astazi, 4 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.907 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.919 au fost declarate vindecate și externate.

- Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate si externate, in timp ce 1193 au murit. La Terapie Intensiva, in acest moment, sunt internati 177 de pacienti. Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 6001 de persoane. Alte 67.595 de persoane sunt in izolare…

- Liga Germana de Fotbal a anuntat ca zece cazuri de contaminare cu noul coronavirus au fost depistate în rândul cluburilor din primele doua ligi.Oficialii nemți nu au oferit niciun detaliu despre numele persoanelor depistate pozitiv și nici despre cluburile de care aparțin. Pentru cele…

- "Dupa cum ati putut vedea, legislatia care a fost elaborata cuprinde orice persoana care lucreaza intr-un spital dedicat COVID si care a avut legatura cu o persoana infectata COVID, de la poarta pana la iesire. Asta trebuie sa specifice fiecare manager in parte. Am si lasat libertatea coordonatorului…

- 25.04.2020 -Romania a depașit pragul de 10.000 de cazuri confirmate de coronavirus și a trecut de 500 de decese. Cel mai mare focar din țara: Suceava, cu peste 2.400 de cazuri confirmate și cu municipiul reședința de județ și comunele din jur in carantina totala. Pe locul doi, la distanța, Bucureștiul…