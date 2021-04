Stiri pe aceeasi tema

- Florin Prunea, fostul președinte de la Dinamo, a vorbit despre situația clubul din „Ștefan cel Mare”. Fostul portar al „cainilor” i-a criticat pe fanii din programul DDB și spune ca nu aceștia ar trebui sa decida ce se intampla cu echipa și cine sta pe banca, fiind in continuare deranjat de modul in…

- Cosmin Contra, fostul antrenor al lui Dinamo, a vorbit despre situația actuala a clubului și despre perioada petrecuta de el in „Ștefan cel Mare”, la inceputul sezonului. „Gurița” a vorbit despre dificultațile pe care le-a avut in al doilea mandat la Dinamo și spune ca a suferit din cauza criticilor…

- Scandalul dintre Vantu si Ghita pentru suprematia „Realitatii” are toate sansele sa umbreasca adevarurile crunte cuprinse in scrisoarea de intentie cu FMI. Spun ca sunt adevaruri crunte pentru ca Statul Roman prin Guvern s-a angajat sa rupa pisica-n...

- Florin Prunea, fostul președinte al lui Dinamo, a comentat situația clubului și l-a criticat in termeni duri pe finanțatorul Pablo Cortacero. Ibericul a anunțat ca vrea sa revina in Romania și se rezolve problemele financiare ale echipei, insa fostul portar crede ca acesta trebuie anchetat de autoritați…

- A patra tura de alegeri generale anticipate in timp de doi ani si cea de a treia in ceva mai mult de un an se va derula la 23 martie in Israel. Ca in ultimele runde, principala intrebare nescrisa care domina politica electorala este daca alegatorul mai vrea sau nu ca premierul Benjamin Netanyahu, cel…

- Florin Prunea, fost președinte la Dinamo, a fost critic la adresa „cainilor” pentru cum au gestionat situația atacantului Magaye Gueye (30 de ani). Fostul oficial din „Ștefan cel Mare” crede ca șefii au greșit cand nu au renunțat la varful francez depistat pozitiv la cocaina dupa episodul de la inceputul…

- Florin Prunea, fostul președinte de la Dinamo, a analizat situația clubului din „Ștefan cel Mare” și nu se declara incantat de ceea ce vede. Fostul portar crede ca dupa pauza din iarna lotul lui Dinamo a slabit și ca jucatorii aduși acum nu sunt la valoarea celor care au plecat, astfel ca formația alb-roșie…

- Ionel Danciulescu, managerul academiei de juniori la CS Dinamo și un jucator emblematic din istoria clubului din Ștefan cel Mare, a fost invitatul de marți dimineața a lui Costin Ștucan la emisiunea GSP Live. ...