- CFR Cluj a caștigat categoric meciul cu Dinamo, scor 4-1, și va intra in play-off de pe primul loc, cu 38 de puncte. Flavius Stoican (45 de ani), antrenorul „cainilor”, spune ca eliminarea lui Steliano Filip a decis partida. Steliano Filip (27 de ani) a fost eliminat in minutul 45 al meciului din Gruia,…

- Etapa a 27-a a Ligii 1 s-a disputat de vineri, 18 februarie, pana luni, 21 februarie. CFR Cluj continua sa fie lider in clasament. Rezultatele inregistrate in etapa a 27-a din Liga 1 Vineri, 18 februarieora 17:30 „U” Craiova 1948 –UTA 1-1ora 19:55 Dinamo – Gaz Metan Mediaș 4-0 Sambata, 19 februarieora…

- Etapa intermediara așteptata cu interes sporit în campionatul de fotbal din România. Liga 1 programeaza marți, 8 februarie, de la ora 17:30, un duel tare între Dan Petrescu (CFR Cluj) și Ionuț Badea (UTA Arad), antrenori proveniți din generații diferite. În timp ce Petrescu…

- Antrenorul CS Universitatea Craiova, Laurentiu Reghecampf, a declarat, sambata, ca echipa lui a reusit cu multa munca sa castige un punct in meciul cu CFR Cluj, conform news.ro. "Cred ca este un punct castigat cu foarte multa munca, din pacate nu am reusit sa marcam si la celelalte ocazii…

- CS U Craiova are nu mai puțin de 7 jucatori la limita suspendarii. Șase cu trei „galbene”, unul cu șase. Inca un avertisment și rateaza derby-ul cu CFR Cluj, din etapa viitoare. Meciul dintre Sepsi și CS U Craiova se joaca azi, la ora 20:00, in direct pe Digi, Telekom, Look și liveTEXT pe gsp.ro. Inceput…

- În Liga 1 la fotbal, meciul de interes al primei etape de dupa pauza de iarna se joaca între FCSB și CFR Cluj. Este runda a 22-a. De la ora 20:00, vicecampioana înfrunta campioana în tentativa de a reduce ecartul care le separa în frunte. Ardelenii sunt la 10 puncte în…

- Mike Cestor (29 de ani) a refuzat prelungirea contractului cu CFR Cluj și va deveni liber de contract in vara. FCSB și CS Universitatea Craiova il doresc pe fundașul francez. Mike Cestor a intrat in ultimele 6 luni de contract cu CFR Cluj. Campioana Romaniei incearca sa stranga cureaua și i-a facut…

- Etapa cu numarul 21 in Liga 1, ultima din acest an, a debutat vineri, cu meciul dintre FC Voluntari și UTA. Runda se va incheia luni, 20 decembrie. Capul de afiș al rundei este ținut de meciul dintre Sepsi și FCSB, programat pentru duminica seara. Programul etapei a 21-a: Vineri 20:30 FC Voluntari…