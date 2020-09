Stiri pe aceeasi tema

- Ion Aliman, candidatul PSD pentru functia de primar al localitatii Deveselu, a castigat alegerile, desi a decedat cu 10 zile in urma.PSD si -a concentrat campania spre a-i conduce pe alegatori sa-l voteze pe candidatul decedat, iar oamenii l-au votat covarsitor pe Aliman, care si-ar fi inceput al treilea…

- Europarlamentarul Mircea Hava (PNL), primar al municipiului Alba Iulia timp de mai mult de doua decenii, a afirmat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat pentru oras si pentru oamenii din Alba Iulia, potrivit AGERPRES."Am votat pentru Alba Iulia, am votat pentru orasul pe care il iubesc,…

- O parte dintre bucureșteni s-a trezit duminica la primele ore ale dimineții pentru a-și exercita dreptul de vot pentru alegerile locale.Astfel, la ora 08.00, la secția de votare de la Liceul ”Eugen Lovinescu” din Capitala, s-a format o coada impresionanta.Oamenii au așteptat insa in liniște sa le vina…

- Inginer, antreprenor si nu in ultimul rand un politician cu experiența in administrația publica județeana – Țolea Adrian Florin, un aradean de 49 de ani si livezean prin adopție este, incepand din aceasta saptamana, candidat independent la funcția de primar al comunei Livada. Care sunt principalele…

- Locuitorii comunei Logresti par a fi rupti de civilizatie. Utilitatile sunt un lux pentru logrestenii care traiesc cu speranta ca intr-o buna zi vor intra si ei in randul lumii. Oamenii s-au saturat de promisiuni pe care le primesc o data la patru an...

- Real Madrid a devenit campioana Spaniei pentru a 34-a oara in istoria clubului. Messi a izbucnit dupa meci: „Eu ziceam ca nu luam UEFA Champions League, dar nu am fost in stare nici sa castigam La Liga", informeaza Mediafax.Citeste si: Germanul Thomas Bach va candida pentru un nou mandat la…