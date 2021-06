Guvernul a aprobat, in ședința de joi, ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific pana la 25 decembrie. „Acest text nu era pe ordinea de zi, dar am eliminat sau scutim de plata impozitului specific domeniul HoReCa pana la finalul anului, pana la 25 decembrie; aceasta scutire expira in aceasta luna si […] The post La debutul sezonului turistic, Guvernul a aprobat ca domeniul HoReCa sa fie scutit de plata impozitului specific appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .