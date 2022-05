Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a denuntat miercuri ceea ce el a numit lipsa de ”unitate” a tarilor occidentale in fata razboiului declansat de Rusia in Ucraina cu peste trei luni in urma, transmit AFP si DPA. ”Intrebarea mea este: exista unitate in practica (in Occident, n.red.)? Nu vad asta”,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, este convins ca schimbul de prizonieri cu Rusiei depinde de sprijinul statelor lumii și a cerut partenerilor straini sa faca presiuni asupra Moscovei, informeaza Ukrinform . „Este o problema umanitara și o decizie politica care depinde de sprijinul multor…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca extinderea NATO catre Finlanda si Suedia nu este o problema pentru Rusia, cu exceptia cazului in care ea va include si desfasurarea de trupe straine pe teritoriul acestor tari, transmit agentiile AFP si EFE.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promulgat duminica o lege care restrange difuzarea de informatii despre miscari de trupe si de echipament militar, mai putin in cazul in care aceste informatii sunt anuntate sau arpobate de catre Statul Major ucrainean, relateaza The Associated Press.…

- Volodimir Zelenski a transmis ieri ca se poate negocia statutul regiunilor separatiste Luhansk si Donetk. In cateva orase au inceput sa functioneze coridoarele umanitare, dar ucrainenii au spus ca rusii au atacat unele convoaie de civili. Fortele ruse continua bombardamentele si tot mai mule evaluari…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins oferta Kremlinului de a discuta in Belarus, precizand ca aceasta țara a luat partea Rusiei in conflict. In declarațiile rostite in limba rusa, președintele ucrainean a spus ca Ucraina dorește discuții cu Rusia pentru a pune capat luptelor, dar a insistat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut vineri Uniunii Europene sa-si inaspreasca sanctiunile impotriva Rusiei pentru a o pedepsi pentru invazia sa in Ucraina, relateaza AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski, a declarat astazi consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Podoliak a mai spus ca presedintele Zelenski…