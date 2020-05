LA DATORIE. Pompieri mureșeni, misiune încheiată cu brio la Suceava! Cei noua pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) ”Horea” al județului Mureș și-au incheiat, cu succes, misiunea de la Suceava. ”Dupa 14 zile, pompierii salvatori sunt in drum spre casa. Odata ajunși, aceștia vor intra in autoizolare. Abia apoi, dupa 28 de zile, salvatorii mureșeni vor putea sa iși imbrațișeze familia. Va … Sursa articolului: LA DATORIE. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

