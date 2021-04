Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași, impreuna cu reprezentanții structurilor Ministerului Afacerilor Interne, sunt la datorie in acest sfarșit de saptamana, pentru ca Sarbatoarea Invierii Domnului sa fie celebrata in siguranța. In perioada 30 aprilie-03 mai a.c., peste 600 de polițiști vor acționa pentru asigurarea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și [&hellip