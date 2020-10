Stiri pe aceeasi tema

- 33 de loturi de produse vegetale de import, care depașeau limita admisibila la conținutul de nitrați, au fost identificate de catre inspectorii ANSA, in urma unor controale desfașurate in perioada 1 - 25 septembrie. Este vorba despre 6 loturi de cartofi, 17 de pepene galben și 10 de pepene verde.

- Singura femeie aleasa primar in Harghita, la alegerile locale din 27 septembrie, este Reti Zsofia, din comuna Ciucsangeorgiu, care a reusit sa il invinga pe actual primar, Gyorgy Jozsef, aflat in functie din 1996. Reti Zsofia a explicat, pentru AGERPRES, ca a facut parte din UDMR si si-a…

- Tradiționala dieta cu supa de varza, recomandata și bunicilor noastre, a ramas la fel de eficienta. Este o dieta rapida, care se ține doar o saptamana, dar poți sa slabești pana la 7 kilograme. Promite miracole dieta cu supa de varza și nu este greu de urmat, daca ești ambițioasa! Este imposibil sa…

- Situl Soimeni, cunoscut in literatura de specialitate și sub denumirile de Ciomortan, Pauleni sau Pauleni Ciuc, se afla la poalele Munților Ciucului, pe teritoriul administrativ al comunei Pauleni-Ciuc, județul Harghita, la cca. 1 km nord-est de satul component Soimeni (Csikcsomortan) și ocupa un promontoriu…

- "Rezultatele noastre confirma ipoteza ca pandemia COVID-19 a provocat schimbari semnificative in comportamentul de cumparare al consumatorilor de legume proaspete. In consecinta, consumatorii sunt mai hotarati sa plaseze comenzi online de legume proaspete livrate direct de producatori. Inainte de aplicarea…

- Sorin Hognogi va candida pentru o noua legislatura, pentru anul 2020- 2024. Printre obiectivele propuse pentru noul mandat se numara și atragerea aunui agent economic, sau a unei multi naționale, in Spermezeu. ”Avem și terenurile pregatite unde sa-și deschida punctul de lucru” a declarat edilul comunei.…

- Prezent in emisiunea „Direct in problema” de la Bistrițeanul.ro, Ioan Pop, primarul comunei Leșu, a vorbit despre cele 10 proiecte care se deruleaza in comuna. Fiecare proiect are provocarile sale. Unul dintre cele mai importante proiecte este cadastrarea comunei. Pana in acest moment s-au intocmit…

- SUB SEMNUL ALCOOLULUI… In seara de 15 iulie, un carutas cu calul si caruta din dotare a reusit performanta, beat fiind, sa ajunga in paraul Valea Seaca zis si Cacaina, cu tot cu atelaj si cal. Conducand cu „viteza” pe digul din strada Comuna din Paris, carutasul a parasit „partea carosabila” si a iesit…