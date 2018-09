Stiri pe aceeasi tema

- Muzica populara a rasunat, aseara, in Piața Sfatului din Brașov, in ultima seara a Cerbului de Aur. Gazda spectacolului, Iuliana Tudor, i-a purtat pe spectatori și telespectatori prin toate zonele tarii și le-a prezentat, prin muzica și dans, cei 100 de ani de Romania.

- Piata locala a spatiilor industriale si logistice a depasit un nou prag, ajungȃnd la jumatatea anului 2018 la 3,12 milioane metri patrati, in conditiile in care aproape 90% din stocul actual este concentrat ȋn Bucuresti si alte cinci orase, respectiv Timisoara, Cluj, Ploiesti, Brasov si Pitesti,…

- Peste 5.000 de sibieni protesteaza, sambata seara, pe strazile din oraș, avand pancarte cu mesajul "La 100 de ani de la Unire, Deșteapta-te, romane". La Cluj sunt in strada peste 3.000 de oameni, iar la Timisoara aproximativ 2.000 de oameni, transmite Mediafax.Peste 5.000 de sibieni protesteaza,…

- Volumul investitional din primul semestru al anului 2018 s-a ridicat la aproximativ 386 de milioane de euro, ȋn scadere cu 27% fata de perioada similara a anului precedent, cȃnd pe piata locala s-au realizat tranzactii ȋn scop investitional cu o valoare de 530 de milioane de euro, potrivit calculelor…

- Vineri, 3 august 2018, de la ora 17.30, la Coresi Shopping Resort va avea loc #BicicletaMeseriasa, eveniment in cadrul caruia vor fi aduse in atentia publicului mai multe biciclete colectate din Bucuresti si Brasov, reconditionate si reparate in „Tabara Meseriașilor” din Țara lui Andrei de…

- Transilvania Train, primul tren touristic romanesc va circula pentru al doilea an consecutiv, in perioada 22-26 august 2018, pe ruta Brasov- Sighisoara - Medias - Alba Iulia - Sebes - Sibiu - Fagaras si retur, anunta un comunicat transmis miercuri de CFR Calatori.

- Ca urmare a unor lucrari de reparații ce au loc pe Strada Timisul Sec („drumul CET-ului”), reprezentanții RAT Brașov au anunțat ca, incepand de joi, 28 iunie, autobuzele de pe liniile 19 (Noua – CET – Triaj) si 34 barat (Triaj – Fundatura Harmanului – Al. Vlahuta – Hidro A) vor circula pe un traseu…

- Festivalul International de Film de Animatie Anim'est aduce la Brasov, pentru a cincea oara consecutiv, cele mai noi superproductii de animatie internationale, lungmetrajul nominalizat la Oscar "Loving Vincent" fiind programat sa deschida editia 2018. Editia de anul acesta, care va…