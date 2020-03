La Constanța primăria dezinfectează locurile de joacă Primaria dezinfecteaza locurile de joaca din municipiul Constanta, substanta folosita este lasata sa actioneze timp de o ora, perioada in care politistii locali pazesc zona, potrivit news.ro. Primaria Constanta a transmis miercuri, printr-un comunicat de presa, prin care anunta ca a inceput dezinfectia locurilor de joaca din municipiu. Citește și: BREAKING Primul MEDIC din Romania DIAGNOSTICAT oficial cu coronavirus “Aceasta actiune se realizeaza impreuna cu echipaje ale Directiei Generale Politia Locala. Dezinfectantul se aplica prin pulverizare, are efect bactericid, fungicid… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

