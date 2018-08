La Constanta incepe astazi JazzUP SEA Festival!

Stiri pe aceeasi tema

- O constanteanca si a exprimat opinia despre centrul vechi al Constantei printr un comentariu la materialul "Imaginea zilei. Incredibil cum arata statuia poetului Ovidiu. La Constanta sunt in toi pregatirile pentru zilele orasului galerie foto "Cititoarea este nemultumita de zona de promenada din Piata…

- La Constanta, sunt in toi pregatirile pentru zilele orasului, in acest week end fiind programate mai multe evenimente. Unul dintre evenimente, are ca punct final Piata Ovidiu din Constanta. Mai exact, pe strazile din municipiu va defila o parada impresionanta, la care vor participa peste doua mii de…

- ALDE va depune, in aproximativ doua saptamani, proiectul unei legi a lobby-ului, pentru ca persoanele care fac lobby sa nu mai fie acuzate de trafic de influenta, a anuntat liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, relateaza News.ro.

- Desi a avut 26 de puncte pe ordinea de zi, sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal care a avut loc marti, 8 mai, nu a durat decat 20 de minute. Si a decurs chiar civilizat, spre surprinderea asistentei. Cea mai mare parte a proiectelor de hotarare au fost aprobate cu unanimitate, printre…

- Senatorii au adoptat luni propunerea legislativa privind extinderea învatamântului general obligatoriu de la 11 la 15 clase, cuprinzând ultimii doi ani ai învatamântului prescolar,

- Impunatorul imobil de la intersecția strazilor L. Pasteur și Colinelor, acum parasit și degradat serios, ar putea deveni un centru destinat antreprenoriatului inovativ. Asta daca vin banii de la Uniunea Europeana. Daca nu, municipalitatea nu are, pana acum, un plan bine definit cu aceasta cladire.…

- Gheorghe Falca, primarul Aradului, a tinut sa comunice la inaugurarea halei din Piata Miorita ca va desfiinta actuala Piata a Catedralei. „Proiectul municipalitatii de extindere a pietelor a inceput cu piata de la Fortuna si vom continua in etapa urmatoare cu piata Catedralei. In apropierea ei vom aproba…