Un tramvai sub forma de transport agabaritic, intrat in țara pe la Vama Borș, va traversa in aceasta noapte județul Caraș-Severin. In perioada 21.04.2020 – 30.04.2020, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), se desfașoara un transport agabaritic cu depașiri pe traseul: Borș PTF – (DN1) – Centura Oradea – (DN 79) – Arad (DN7 – A11 – A1 – A6) – Lugoj – Varianta de ocolire Lugoj – DN6 – Caransebeș – Varianta de ocolire Caransebeș – DN6 – Orșova – DN6 – Drobeta Turnu Severin – Centura Drobeta Turnu Severin – DN6 – Șimian – DN 56A – Maglavit – Calafat PTF.…