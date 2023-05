Stiri pe aceeasi tema

- Programul inițiat de primaria municipiului Cluj-Napoca - „Vinerea Verde”, in care oamenii pot calatori gratuit vinerea pe mijloacele de transport in comun din oraș se extinde și in zona Metroplitana.

- Un om al strazii care are nevoie de ajutor a fost fotografiat intr-un autobuz din Cluj-Napoca, in timp ce dormea, rapus de caldura, dupa frigul indurat peste noapte. In astfel de cazuri, poliția locala ar trebui sa il preia și sa il duca la centrul de zi de pe strada Oașului, unde poate primi mancare…

- Rer Vest anunța ca de la 1 mai 2023 se schimba programul de colectare a deșeurilor la case dupa cum urmeaza: Deșeurile menajere reziduale (Pubela neagra) se colecteaza in fiecare saptamana in ziua de MIERCURI. Sacul galben va fi colectat din doua in doua saptamani iar programul cu zilele de ridicare…

- Programul-pilot destinat colectarii selective a ambalajelor, in schimbul carora clujenii obțin calatorii gratuite cu transportul public, pare a fi de un real succes in Cluj. In opt luni, clujenii au colectat selectiv 2.575.507 de ambalaje.

- Programul inițiat de primaria municipiului Cluj-Napoca - „Vinerea Verde”, in care oamenii pot calatori gratuit vinerea pe mijloacele de transport in comun din oraș, a fost adoptat și de cea mai mare comuna din țara.

- Consiliul Județean Cluj sprijina Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuța” din Cluj-Napoca in derularea a doua campanii ce vizeaza prevenția, respectiv depistarea precoce a cancerului de col uterin și a celui de san, in perioada 6 - 31 martie 2023.

- Ca urmare a majorarii punctului de pensie, in ultima ședința a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca a fost aprobat proiectul de hotarare privind Regulamentul de acordare a facilitaților la transportul in comun.