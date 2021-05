Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iasi (USAMV) anunta atat publicul mediului academic universitar, dar si pe ceilalti ieseni ca a deschis inca un flux de vaccinare cu serul Pfizer/BioNTech, destinat persoanelor care doresc sa se imunizeze impotriva…

- Jazz in the Park 2021 revine anul acesta cu doua evenimente organizate în perioade diferite și care au la baza concept diferite. În 24-27 iunie 2021 va avea loc Jazz in the Park – În Tot Orașul, festival care se…

- Vești proaste pentru crescatorii de porci. Un studiu facut de cercetatorii clujeni arata o legatura intre Pesta Porcina Africana (boala care o avem și in Maramureș, atat la porci domestici, cat și la mistreți) și insectele care se hranescu cu sangele porcilor. Pentru a identifica noi mijloace de lupta…

- Carne de miel din fermele și stațiunile Universitații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca este pusa in vanzare, pentru prima data in acest an, incepand cu data de 19 aprilie 2021.Intre aceste produse se numara carne de miel (pe baza de comanda), mușcate, stoloni de capșun…

- Rezultatele unui proiect de cercetare al Universitatații de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca arata ca pesta porcina africana ar putea fi transmisa de insecte, potrivit unui comunicat oficial al universitații.Specialiștii USAMV Cluj-Napoca precizeaza ca descoperirea…

- O pacienta mai rar intalnita in Clinicile Veterinare de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca a fost tratata aproape patru luni de raie sarcoptica, dar și supusa unor intervenții de corectare a unghiilor și dentiției inaintea reintoarcerii la Gradina Zoologica…

- La Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara (USAMV) din Cluj-Napoca s-a mai inregistrat o premiera in cadrul Laboratorului de Radiologie și Imagistica Medicala din cadrul Facultații de Medicina Veterinara (FMV): investigarea computer tomograf (CT) și radiografica a șase viori cu o vechime…