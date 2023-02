La Cluj, după alte puncte Pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau, ultima deplasare din sezonul regulat al Diviziei A1 va avea loc sambata, in cadrul etapei a 20-a, la Cluj, pe terenul „lanternei roșii” U NTT Data din localitate. Spre deosebire de clujence, aflate pe sec ca punctaj dupa 18 meciuri jucate, bacauancele au inceput sa adune puncte, ultimele trei, obținute sambata […] Articolul La Cluj, dupa alte puncte apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la ora 17.00, CSM-Știința Bacau primește vizita Craiovei in etapa a 19-a Se spune ca, exceptand jocurile ca și pierdute inca din start, exista doua felul de meciuri: unele care pot fi caștigate, iar altele care trebuie sa fie caștigate. Pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau, partida din…

- Așa cum s-a intamplat și in runda precedenta, etapa a 12-a a Diviziei A la handbal feminin va fi deschisa, in Seria B, de CSM Bacau. Daca joia trecuta, „CSMeoiacele” au jucat acasa, impotriva Harghitei, astazi, ele se vor deplasa la Galați, pentru confruntarea cu „satelitul” ultimei clasate din Liga…

- Grație unui parcurs foarte bun in turneul al treilea al Seriei de Est, derulat weekendul trecut, pe teren propriu, gruparea bacauana antrenata de Eusebiu Țurcanu a reintrat in carțile pentru calificarea la barajul de promovare Divizionara A2 de volei masculin Știința Bacau scoate, in sfarșit, capul.…

- Invinsa cu 3-0 și la București, de Rapid, CSM-Știința Bacau revine pe teren propriu pentru un alt meci impovarator: sambata, de la ora 17.00, cu CSO Voluntari 2005 Nu e loc de manevra pentru voleibalistele CSM-Știința Bacau. Și nici de vreo schimbare de macaz. Miercuri, in etapa a 14-a a Diviziei A1,…

- De vineri și pana duminica, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” din Bacau va gazdui cel de-al treilea turneu al Seriei de Est din cadrul campionatului Diviziei A2 la volei masculin. Zilnic vor avea cate doua partide, orarul confruntarilor diferind insa in toate cele trei zile. Sa notam ca sambata, Sala…

- Inceputa miercuri, cu victoria externa, cu scorul de 3-2 (16, -21, -19, , 14, 12) obținuta de Dinamo la Craiova, etapa a zecea a Diviziei a1 la volei feminin va continua azi și maine, cu restul jocurilor. Astazi este programata o singura partida, cea dintre U NTT Data Cluj și CSO Voluntari, pentru ca…

- Penultima etapa a turului Diviziei A la handbal feminin se va disputa, in Seria B, pe parcursul a doua zile. Runda este deschisa de intalnirea de astazi, programata la 13.30, intre Știința Bacau și CSM Iași 2020. Studentele ocupa ultimul loc, cu șapte infrangeri din șapte și este puțin probabil ca gheața…

- Cea de-a șaptea etapa a Diviziei A1 la volei feminin a adus a șaptea infrangere in contul CSM-Știința Bacau. In formula Preda 1 punct, Berdila 5, Stanciu 6, Grama 5, Ordeanu, Cheluța 11, Podina-libero (au mai jucat C. Radu 2, Bordea, Staicu și libero-ul Al. Ion), bacauancele au pierdut sambata, la Buziaș,…