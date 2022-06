Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasa a IV-a se pregatesc pentru examene daca vor ca la gimnaziu sa studieze intr-o clasa cu regim intensiv de predare a unei limbi moderne de circulatie internationala. Potrivit inspectorului scolar general, Daniel Ion, in judetul Dolj au fost aprobate 18 clase de intensiv, dintre care 13…

- O invațatoare de la Școala Gimnaziala "Romulus Guga" din Targu Mureș este acuzata ca folosește expresii umilitoare in clasa. Edupedu.ro a publicat joi, 21 aprilie, inregistrari primite in acest sens de la un parintele unui copil din clasa a III-a de la respectiva școala. "Inregistrarile audio releva…

- Craiova gazdzuieste in perioada 18-22 aprilie Olimpiada Nationala de Limba Franceza si Olimpiada Nationala de Educatie Tehnologica și Aplicații Practice. La aceste competitii participa sute de elevi din toata tara. La deschiderea Olimpiadei Nationale de Limba Franceza au fost prezente autoritati locale,…

- Doua eleve din județul Mureș participa, in perioada 14 aprilie – 20 aprilie, la Olimpiada Naționala de Matematica pentru clasele VII-VIII, competiție care se desfașoara in Iași. "In calitate de profesor, insoțesc reprezentantele județului Mureș la acest eveniment important. Clasa a VII-a este reprezentata…

- Preșcolari de la mai multe gradinițe din municipiul Zalau au vizitat astazi Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” din oraș. Insoțiți de educatoare, preșcolarii au intrat in salile de clasa, s-au așezat in bancile special pregatite pentru ei și au participat la activitați educaționale organizate in curtea…

- Carina Stancescu, eleva in clasa a X-a, la Colegiul National „Carol I”, la specializarea matematica a reusit, in urma cu putin timp, sa obtina premiul I la Olimpiada Nationala de Lingvistica si sa se numere printre elevii care urmeaza sa participe la selectia pentru lotul international. La aceasta selectie…

- In luna martie, Varsoltul a fost gazda fazei județene a Concursului de recitari in limba maghiara Kanyadi Sandor, concurs aflat la a XXII-a editie, ce a adunat 41 de participanti din judet. Elevii si-au demonstrat talentul artistic de data aceasta online. Fiecare concurent a recitat o poezie scrisa…

- Data publicarii: Martie 2021 Proiectul „Proiect de achizitionare a tabletelor si a altor echipamente electronice conform OUG 144/24.08.2020 cu completarile ulterioare"- Cod proiect 145421, finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, avand contract de finantare nr. 293/233t/30.07.2021,…