Stiri pe aceeasi tema

- CJ Dambovița a gazduit evenimentul de semnare a 13 contracte de finantare prin AFM, saptamana incepe cu vești bune pentru administrațiile locale dambovițene. In prezența președintelui CJ Dambovița, Corneliu Ștefan care a facut oficiile de gazda, președintele AFM, Laurențiu-Adrian Neculaescu a semnat…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta ca Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice va demara in 19 mai, iar depunerea proiectelor se va putea face pana in 26 iunie. Din 27 iunie, vor putea depune cereri de finantare unitatile de cult. „Administratia Fondului pentru…

- AFM lanseaza, in 19 mai, Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice. Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) anunta, miercuri, ca Programul Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice va demara in 19 mai, iar depunerea proiectelor se va putea face pana in 26 iunie. Din 27 iunie, vor…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan și conducerea Companiei de Apa au facut o vizita de lucru la Dragomirești, Manești și Tatarani, unde se lucreaza la extinderea rețelelor de alimentare cu apa și canalizare. „Astazi, alaturi de conducerea Companiei de Apa Targoviște – Dambovița și primarii…

- Președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan, alaturi de vicepreședinții Consiliului Județean Dambovița, Luciana Cristea și Antonel Jijiie, și secretarul general, Dan Popa, a lansat a treia sesiune a Programului Județean de Dezvoltare Locala. Este singurul program din țara prin care o administrație publica…

- Vești bune vin de la președintele CJ Dambovița, Corneliu Ștefan: Am semnat acordul de asociere pentru construirea centurii ocolitoare a orașului Titu, Consiliul Județean Dambovița este liderul acestei asocieri din care mai fac parte localitațile Titu, Braniștea, Salcioara și Produlești. In cateva…

- Primaria I.L.Caragiale a semnat contractul de finanțare pentru Reabilitarea Școlii nr. 1 Ghirdoveni prin PNRR, personal primarul Adrian Nastase a mers la Compania Naționala de investiții pentru a semna documentele. „Am semnat contractul de finanțare pentru proiectul Reabilitare moderata a Școlii nr.…

- Primarul orașul Gaești, Gheorghe Grigore a semnat doua contracte de finanțare prin PNRR ce vizeaza reabilitarea Spitalului Orașenesc Gaești și reabilitarea Liceului ” Dr. C. Angelescu”, astfel inca 32.852.299 lei se investesc la Gaești ” La sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației,…