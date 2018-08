Stiri pe aceeasi tema

- In data de 31 iulie, ADR Sud Muntenia a primit vizita unei delegații a Comisiilor Regionale Sectoriale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Delegația, condusa de directoarea ADR Sud din Republica Moldova, Maria Culesov, a fost formata din reprezentanți ai autoritaților publice locale…

- ADR Sud Muntenia a primit vizita unei delegatii a Comisiilor Regionale Sectoriale din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova. Delegatia, condusa de directorul ADR Sud din Republica Moldova, Maria Culesov, a fost formata din reprezentanti ai autoritatilor publice locale din Republica Moldova,…

- Marți, 3 iulie a.c., președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, și directorul ADR Sud Muntenia, Liviu Mușat, au semnat contractul privind finanțarea proiectului ”Creșterea eficienței enegetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti – Piata Vasile Milea, nr. 1, Judetul Arges”, derulat prin…

- PNL Prahova a gazduit, seara trecuta, intalnirea liderilor organizațiilor liberale de pensionari din județele din zona Sud Muntenia - Argeș, Calarași, Dambovița, Giurgiu, Ialomița, Teleorman și, bineințeles, Prahova. Au fost prezenți președinții, prim-vicepreședinții, secretarii generali și comunicatorii…

- Miercuri, 13 iunie 2018, la Pitesti a avut loc sedinta Consiliului pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, eveniment la care a participat si presedintele Consiliului Judetean Prahova, Bogdan Toader. Intalnirea a fost coordonata de ADR Sud Muntenia si a reunit presedintii de consilii judetene,…

- Aproape 13.000 de copii din Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia au unul sau ambii parinți plecați la munca in strainatate, așa cum arata datele colectate de Direcțiile Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului, iar consecințele acestui fenomen sunt extrem de complexe, cu implicații atat pentru…

- Aproape 13.000 de minori din regiunea de dezvoltare Sud Muntenia apar in evidentele oficiale ca avand parintii plecati la munca in strainatate, potrivit datelor prezentate de Organizatia "Salvati copiii" in cadrul unei dezbateri regionale care s-a desfasurat marti, in municipiul Pitesti. Datele colectate…

- Centrul regional 3 Sud Muntenia al Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale a organizat conferinta cu tema „Oportunitati de finantare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020)”. Evenimentul organizat la Centrul International…