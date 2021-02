Stiri pe aceeasi tema

- Comitetului Național de Coordonare a Campaniei de Vaccinare impotriva Covid-19 a anuntat, marti, ca persoanele cu dizabilitati se pot programa la vaccinare, dupa ce platforma dezvoltata de STS a fost optimizata in acest sens. Conform CNCAV, platforma informatica dezvoltata de STS a fost optimizata,…

- Ministrul Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat ca strategia campaniei de vaccinare in masa impotriva Covid-19 ar putea fi schimbata de luna viitoare. Vlad Voiculescu susține ca din luna februarie doar varstnicii, cei cu boli cronice, persoanele cu dizabilitați și cele cu imunitatea scazuta, precum și…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca prefectul Municipiului București a atacat in instanța actele administrative referitoare la cladirea din str. Știrbei Voda 132 și, drept urmare, orice acțiune de demolare sau construire in acest caz este suspendata. “Cladirea din strada Stirbei…

- Zeci de mii de romani s-au programat pentru a se vaccina in prima zi a etapei a doua a campaniei de imunizare contra Covid-19. Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca in prima ora pe platforma s-au programat circa 50.000 de oameni. Se pare ca in prima zi…

- Oana Nicolescu, șefa DSP București, a anunțat, luni, ca in Capitala vor fi aproape 200 de centre de vaccinare anti-Covid. Cele mai multe centre vor fi la Romexpo sau Circul Metropolitan, potrivit G4Media.Oana Nicolescu a spus ca au fost verificate intr-un interval de 7-10 zile nu mai puțin de 80-90…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va propune ca taxa de ocupare a domeniului public pentru terase si restaurante sa fie zero in perioada ianuarie - iunie 2021, informeaza Agerpres."Vom discuta luni, in sedinta Consiliului…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca lunea viitoare va face primul pas spre desființarea companiilor municipale „costisitoare sau chiar falimentare din București”. „Pe langa completarea Consiliului General al Municipiului București cu noii consilieri generali și alegerea viceprimarilor…

- „Dragostea nu moare niciodata! Ea ne da speranta in ziua de maine. Chiar si in vreme de razboi sanitar!”, spunea Gabriela Firea in vara acestui an cand anunta nasterea celui de-al 400-lea copil, prin programul “FIV- O sansa pentru cuplurile infertile”. De atunci, numarul bebelusilor a depasit cu mult…