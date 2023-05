Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca a transmis o declarație politica in care solicita „Declararea Zilei de Independența a Romaniei și votul in Parlament la data de 09 mai 1877”. Senatoarea Șoșoaca a prezentat aceasta cerere in Parlamentul Romaniei, in ziua de 9 mai 2023. Ea critica insa reacția pe care au avut-o…

- Ucraina și Republica Moldova au obținut oficial, acum un an, statutul de țari candidate la aderarea la UE, dar ele primesc, acum, un mesaj descurajator din partea președintelui Poloniei, Andrzej Duda, care promite ca le va susține aderarea, insa abia in anul 2025. Polonia s-a dovedit unul dintre cei…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu , spune ca taxele nu vor creste, iar ajustarea la buget se va face pe cheltuieli, sustinand ca toate contractele din PNRR vor fi finalizate, iar banii din acest program se vor incasa. „Am un mesaj foarte clar pentru antreprenori: ajustarea aceasta se face pe cheltuieli,…

- Premierul Ciuca merge in Republica Moldova, intr-o vizita de lucru, la data de 23 martie 2023. Vizita premierului Romaniei la Chișinau intervine dupa ce noul premier al Republicii Moldova efectuase prima lui vizita externa, in calitate de șef de guvern, in Romania. In Republica Moldova, premierul Ciuca…

- „Ucraina trebuie sa invinga” in razboiul ei contra Rusiei, acest lucru fiind necesar pentru menținerea libertații și a democrației in Europa. Acest mesaj este transmis intr-un clip video elaborat de Departamentul de Stat al SUA și retransmis de Ambasada SUA in Romania. „Ucraina a dovedit ca poate ține…

- Președintele Federației Ruse, care se adreseaza, la aceasta ora, națiunii sale, a afirmat ca armata Moscovei se va muta mai aproape de granițele NATO. Putin pune accent pe familia tradiționala, in discursul sau, incercand sa atraga susținatori Rusiei, din randul homofobilor. Președintele rus a facut…

