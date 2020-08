Stiri pe aceeasi tema

- Amatorii de miere si produse apicole isi pot face rezervele pentru iarna, incepand de astazi si pana pe 23 august, la Targului Apicultorilor, care este la cea de-a XVI-a editie. Circa 35 de apicultori autohtoni isi prezinta produsele in Parcul Catedralei din Chisinau. In acest an, preturile la miere…

- Nu este o noutate ca interpreta Cleopatra Stratan și Edward Sanda formeaza un cuplu care se iubește cu adevarat. Pagina de Instagram a artistei abunda in poze cu cei doi, facute in diferite locuri și ipostaze. Ieri, artista a postat o noua imagine cu iubitul ei, facuta in centrul Chișinaului - in fața…

- Productia de miere este foarte mica Tîrg de miere. Foto: Arhiva/Simona Uța. Productia de miere este foarte mica anul acesta. Din cauza vremii nefavorabile, unele sortimente sunt aproape inexistente. Si pretul va creste, însa nu foarte mult, spun apicultorii din judetul…

